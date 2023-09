POL-BI: Andre Sielemann ist neuer Bezirksdienstbeamter im Bielefelder Norden

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Nachdem am Sonntagabend, 10.09.2023, ein Mann und eine Frau an einem Weinstand randalierten, sucht die Polizei Zeugen. Ein Paar versuchte gegen 20:40 Uhr an einem Weinstand am Altstädter Kirchplatz für zwei Weingläser Pfand zu erhalten. Der Verkaufsstand war bereits geschlossen, so dass der Mitarbeiter die Annahme ablehnte. Er bot als Ausgleich zwei angebrochene Flaschen Wein an. Daraufhin beschimpfte und beleidigte ihn das Paar und ...

