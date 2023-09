Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfsll mit verletztem Radfahrer und Flucht

Bielefeld (ots)

Sa/ Bielefeld- Mitte

Am 08.09.2023 gegen 20:40 Uhr befuhr ein 60- jähriger Radfahrer die Jöllenbecker Straße in Richtung Apfelstraße. Neben ihm fuhr ein weißer PKW. Der PKW bog nach rechts in die Bremer Straße ab ohne auf den neben ihm fahrenden Radfahrer zu achten. Dieser verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf die Straße. Hierbei verletzte sich der Radfahrer und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Der weiße PKW setzte seine Fahrt fort ohne sich um den Radfahrer zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bielefeld in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell