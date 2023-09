POL-BI: Anschnallgurt mit Karabiner geflickt

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 - Am Donnerstagnachmittag, 07.09.2023, geriet ein Lkw auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war die A2 in Richtung Hannover zeitweise ebenfalls gesperrt. Die Sperrung in Richtung Dortmund dauert derzeit an. Gegen 14:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Lkw-Fahrer aus Barsinghausen mit einem Sattelschlepper samt Auflieger die A2 in Richtung Dortmund. Im Bereich zwischen der Anschlussstelle ...

