POL-BI: Lkw-Vollbrand auf der A2

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Quelle - Kriminalbeamte suchen bisher unbekannte Täter, die in der Nacht auf Mittwoch, 06.09.2023, in eine Pizzeria an der Wilfriedstraße einstiegen. An der Carl-Severing-Straße brachen Täter einen Einbruchsversuch in ein Autohaus ab. An der Wilfriedstraße verschafften sich die Einbrecher zwischen Mitternacht und 07:00 Uhr am ...

mehr