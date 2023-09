Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher versuchen an Beute zu gelangen und haben keinen Erfolg

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Quelle - Kriminalbeamte suchen bisher unbekannte Täter, die in der Nacht auf Mittwoch, 06.09.2023, in eine Pizzeria an der Wilfriedstraße einstiegen. An der Carl-Severing-Straße brachen Täter einen Einbruchsversuch in ein Autohaus ab.

An der Wilfriedstraße verschafften sich die Einbrecher zwischen Mitternacht und 07:00 Uhr am Morgen Zugang zu einer Pizzeria, zwischen der Oskarstraße und der Ewaldstraße. Sie drangen über ein Fenster in das Lokal ein, das zur Wilfriedstraße zeigt, und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchtete sie aus dem Gebäude, ohne Beute gemacht zu haben.

An der Carl-Severing-Straße, zwischen der Albertstraße und der Ottostraße, versuchten unbekannte Täter in ein Autohaus einzubrechen. Polizeilichen Erkenntnissen nach, machten sie sich gegen 04:00 Uhr an einer Tür der Ausstellungshalle zu schaffen. Sie brachen ihren Versuch ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Bestandteil der Ermittlungen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

