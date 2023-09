Polizei Bielefeld

POL-BI: Baumarkt-Dieb geht in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Ein Täter ging nach einem Ladendiebstahl am Mittwoch, 05.09.2023, von Werkzeugen und Leuchten, in Haft.

Der Ladendetektiv eines Baumarktes an der Straße Am Tüterbach bemerkte gegen 19:40 Uhr einen Mann, der sich in dem Geschäft ungewöhnlich verhielt. Als er ihn im Bereich der Kassen ansprach, lief der Verdächtige los und löste beim Verlassen des Geschäftes den Diebstahlsalarm aus. Daraufhin stellten sich Personen, die sich vor dem Geschäft aufhielten, dem Flüchtenden in den Weg. Dem Detektiv gelang es so, den Dieb festzuhalten und ins Büro zu geleiteten. Dort gab der 24-Jährige die gestohlene Ware im Wert von circa 690 Euro heraus, die er unter seine Jacke versteckt hatte.

Die hinzugerufenen Streifenpolizisten nahmen den Ladendieb ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest. Recherchen der Kriminalpolizei ergaben, dass der 24-Jährige mit ausländischer Staatsangehörigkeit und ohne Bezugspunkte in Deutschland seit dem März 2023 bereits wiederholt bei Ladendiebstählen gefasst worden war.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Dieb einem Haftrichter vorgeführt. Anschließend ging es für ihn in Hauptverhandlungshaft.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell