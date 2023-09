POL-BI: 5er BMW gestohlen

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 05.09.2023, wurde ein polizeibekannter Bielefelder bei einem Diebstahl in einem Restaurant in der Innenstadt auf frischer Tat vom Personal ertappt. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung. Gegen 22:35 Uhr betrat ein 39-jähriger Bielefelder das Restaurant in der Obernstraße und entwendete ein Elektrogerät und diverse Werkzeuge. Mitarbeiter ...

