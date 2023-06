POL-LB: Ehningen: Unfallflucht mit 8.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagabend (22.06.2023) musste der Besitzer eines Volvo feststellen, dass sein Fahrzeug, das in der Lange Straße in Gärtringen am Fahrbahnrand stand, von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden war. Der Täter hatte die rechte Fahrzeugseite sowie die Frontstoßstange zerkratzt. Darüber hinaus hatte vermutlich derselbe Unbekannte zwei weitere PKW, einen Opel und einen Mini, in ...

mehr