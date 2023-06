Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtrigen: Unbekannter zerkratzt drei PKW

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (22.06.2023) musste der Besitzer eines Volvo feststellen, dass sein Fahrzeug, das in der Lange Straße in Gärtringen am Fahrbahnrand stand, von einem bislang unbekannten Täter beschädigt worden war. Der Täter hatte die rechte Fahrzeugseite sowie die Frontstoßstange zerkratzt. Darüber hinaus hatte vermutlich derselbe Unbekannte zwei weitere PKW, einen Opel und einen Mini, in ähnlicher Weise beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 9.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

