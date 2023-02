Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 656, Mannheim: Auf Reisebus aufgefahren

BAB 656, Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Opel auf der A656 an der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau auf einen Reisebus auf. Die genaue Unfallursache wird derzeit noch ermittelt. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt 6.000 Euro. Der Opel war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Reisebus konnte nach der Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen. Der rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim war für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Fahrbahnreinigung aufgrund ausgetretener Betriebsstoffe bis kurz nach 19 Uhr gesperrt.

