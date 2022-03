Polizei Hamburg

POL-HH: 220323-4. Verkehrshinweis anlässlich eines Aufzugs am Freitag in der Hamburger Innenstadt

Hamburg (ots)

Zeit: 25.03.2022, 04:00 Uhr - 22:00 Uhr; Ort: Hamburger Innenstadt

Am Freitag wird es aufgrund eines Aufzuges in der Hamburger Innenstadt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen durch Straßensperrungen kommen.

Der Veranstalter des Aufzuges erwartet in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr mehrere zehntausend Teilnehmer, die sich vom Versammlungsort in der Willy-Brandt-Straße/Brandstwiete über die Hamburger Altstadt nach St. Georg bewegen und über den Ring 1 in westlicher Richtung wieder den Versammlungsort in der Willy-Brandt-Straße erreichen sollen.

Aufgrund der Installation einer Bühne ist die Willy-Brand-Straße im Bereich der Brandstwiete mit Beginn 04:00 Uhr und ihrer Demontage bis etwa 22:00 Uhr vollgesperrt.

Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, den betroffenen Bereich weiträumig zu umfahren.

