Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg:

Ludwigsburg (ots)

21 Jahre alte Frau und 22-jähriger Mann wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und der Geldfälschung in Untersuchungshaft

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt seit Dienstag (20.06.2023) gegen ein junges Paar, das im Verdacht steht, Handel mit Betäubungsmitteln getrieben sowie Bargeld gefälscht und es in den Verkehr gebracht zu haben.

Ein Mitarbeiter eines Imbisses, der sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Sersheimer Straße in Sachsenheim befindet, alarmierte am Dienstag gegen 13.25 Uhr die Polizei, nachdem die Inhaberin festgestellt hatte, dass sie vermutlich Falschgeld von einem Kunden erhalten hatte. Der Kunde habe Essen für 25 Euro mit einem 100 Euro-Schein bezahlt und 75 Euro Wechselgeld erhalten. Der Tatverdächtige, der in Begleitung einer jungen Frau gewesen war, hatte den Parkplatz zwischenzeitlich jedoch mit einem PKW VW verlassen. Das mutmaßliche Falschgeld, der 100 Euro-Schein, hatte die Imbissbetreiberin bereits durch das Personal des Einkaufsmarkts überprüfen lassen. Das vorhandene Gerät identifizierte es ebenfalls als Fälschung. Während der Anzeigenaufnahme, die zwei Beamtinnen des Polizeipostens Sachsenheim durchführten, fuhren der verdächtigte Mann und die Frau erneut am Einkaufsmarkt vorbei und anschließend in Richtung Hohenhaslach. Der Imbiss-Mitarbeiter meldete dies den Polizistinnen, die sofort die Verfolgung des Fahrzeugs aufnahmen und es schließlich am Ortseingang von Freudental stoppen konnten. Eine weitere Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen wurde hinzugezogen und der 22 Jahre alte Mann sowie seine 21-jährige Begleiterin vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des PKW stellten die Einsatzkräfte eine größere Menge Bargeld fest. Die ersten Überprüfungen ergaben, dass sich mehrere hundert Euro Falschgeld darunter befinden dürften. Bei einer Durchsuchung der von den beiden Tatverdächtigen gemeinsam bewohnten Wohnung, fanden Polizistinnen und Polizisten weitere größere Mengen mutmaßlich gefälschter Banknoten sowie Cannabis und Kokain auf. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden die 21 Jahre alte Frau und der 22-jährige Mann am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehle gegen beide Personen erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde das Paar in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingewiesen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

