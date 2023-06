Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fiat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Eine Handtasche, in der sich ein Ladekabel, ein Asthmaspray und Zigaretten befanden, stahl ein noch unbekannter Täter zwischen Mittwoch (21.06.2023) 19.00 Uhr und Donnerstag (22.06.2023) 07.40 Uhr aus einem Auto, das in der Ernst-Kauffmann-Straße in Ludwigsburg stand. Der Dieb schlug die Scheibe der Beifahrertür des Fiat ein und konnte sich so Zugang ins Fahrzeuginnere verschaffen. Vom Beifahrersitz entwendete er die Handtasche. Darüber hinaus durchsuchte der Unbekannte das Handschuhfach, aus dem er jedoch vermutlich nichts stahl. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts steht abschließend noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell