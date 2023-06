Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Unfallflucht in der Dagersheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch (21.06.2023) gegen 11.45 Uhr in der Dagersheimer Straße in Ehningen auf Höhe der Bahnhofstraße sucht die Polizei Zeugen. Eine 69 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Mercedes die Dagersheimer Straße, als ihr in der Kurve ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf ihrer Fahrbahnseite entgegen kam und den Mercedes streifte. Die Unbekannte machte sich anschließend kurzerhand davon. Am Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell