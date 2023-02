Darmstadt (ots) - Am Sonntagabend (19.2.) geriet ein Textilcontainer auf dem Gelände einer Firma in der Pallaswiesenstraße aus noch nicht bekannten Gründen in Brand. Gegen 22.40 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert und damit der Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst worden. Das Feuer wurde gelöscht. Der an dem Container und den Textilien verursachte Schaden wird aktuell auf rund 2000 Euro geschätzt. Die ...

mehr