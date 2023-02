Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Textilcontainer gerät in Brand

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Sonntagabend (19.2.) geriet ein Textilcontainer auf dem Gelände einer Firma in der Pallaswiesenstraße aus noch nicht bekannten Gründen in Brand. Gegen 22.40 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert und damit der Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst worden. Das Feuer wurde gelöscht. Der an dem Container und den Textilien verursachte Schaden wird aktuell auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist nun Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen, die das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen hat. In diesem Zusammenhang kann derzeit eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittlerinnen und Ermittler von der Darmstädter Kriminalpolizei zu erreichen und nehmen Hinweise von Zeugen entgegen.

