Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Unfallflucht auf Drogeriemarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (22.06.2023) ereignete sich zwischen 10.30 Uhr und 10.55 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Hertzstraße in Vaihingen an der Enz. Auf einem der Parkplätze stand ein Mercedes, der von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker touchiert wurde, so dass im Heckbereich ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannten allerdings aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell