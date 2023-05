Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Hamm und des Polizeipräsidiums Hamm: Maßnahmen in Bezug auf deviante Kinder und Jugendliche im Stadtbereich

Hamm (ots)

Mit Wirkung vom Dienstag, 2. Mai, hat Polizeipräsident Thomas Kubera sowohl für einen ausgewählten Bereich der Hammer Innenstadt, als auch für Teile des Bezirks Bockum-Hövel die Strategische Fahndung angeordnet. Diese gilt zunächst für 28 Tage, bis zum 30. Mai.

Die Anordnung der Strategischen Fahndung durch den Polizeipräsidenten ist eine Reaktion auf den Anstieg von Straftaten sowie das gewaltbereite Verhalten von minderjährigen und jugendlichen Mehrfach- und Intensivtätern.

Diese Zunahme der Straftaten und Aktivitäten erfordert gezielte Maßnahmen um zu verhindern, dass sich innerhalb dieser Gruppe Strukturen bilden und verfestigen. In diesem Zusammenhang hat die Polizei ein längerfristig ausgerichtetes und schwerpunktorientiertes Maßnahmenpaket geschnürt, bei dem auch die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Hamm ein wichtiger Bestandteil ist.

Im Rahmen eines gemeinsamen Pressetermins am Dienstag, 9. Mai, haben Polizeipräsident Thomas Kubera und Oberbürgermeister Marc Herter diese Maßnahmen vorgestellt.

Neben einem umfangreichen Präsenz- und Kontrollkonzept, ist auch die Strategische Fahndung ein Bestandteil: Dabei handelt es sich um ein Instrument zur Gefahrenabwehr gem. § 12a Polizeigesetz Nordrhein-Westfalen. Das Gesetz gibt der Polizei die Ermächtigung zu polizeilichen Anhalte- und Sichtkontrollen. Die Polizei Hamm wird mit dieser Maßnahme gezielten Fahndungsdruck ausüben. In einer räumlichen klar definierten Zone wird sie ab sofort ohne konkreten Verdacht Personen der Alterszielgruppe anhalten, nach ihrer Identität befragen sowie mitgeführte Behältnisse in Augenschein nehmen.

Dadurch sollen potentielle Täter frühzeitig erkannt und daran gehindert werden, Straftaten zu begehen. Ein weiteres Ziel der Strategischen Fahndung ist die Suche nach Geschädigten. Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Dunkelfeld besteht und zahlreiche Delikte bislang nicht angezeigt wurden. Daher bittet die Polizei Hamm Personen, die Opfer von Straftaten geworden sind beziehungsweise ihre Erziehungsberechtigten, sich bei der Polizei zu melden und die Tat zur Anzeige zu bringen.

Darüber hinaus hat die Polizei eine Ermittlungskommission eingerichtet, in der sich die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung unter Einbindung erfahrener Jugendsachbearbeiter konzentriert und im engen Austausch mit der Staatsanwaltschaft und dem Jugendamt der Stadt Hamm steht. So ist es bereits kurz nach dem Anlaufen der konzentrierten Ermittlungen zu einer ersten Festnahme eines 17-jährigen Intensivtäters gekommen, der in Untersuchungshaft genommen wurde.

Polizeipräsident Thomas Kubera äußert sich entschieden: "Mit ihrem Verhalten gefährden diese devianten Kinder und Jugendliche objektiv die Sicherheit im Stadtgebiet und wirken massiv negativ auf das subjektive Sicherheitsgefühl anderer Kinder und Jugendlichen sowie von Passanten und Geschäftsinhabern. Dies ist nicht tolerierbar und dem muss entschieden entgegengewirkt werden! Deshalb gehen wir das Problem gemeinsam mit der Stadt Hamm zielgerichtet und konsequent an - unter Ausschöpfung aller rechtlich zulässigen Möglichkeiten!"

Die Stadt unterstützt Polizei und Strafbehörden mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln. "Es geht darum, klare Grenzen aufzuzeigen", sagte Oberbürgermeister Marc Herter. "Wir geben so viel Hilfe und Unterstützung wie möglich und so wenig ,Luftveränderung' wie nötig", sagte Herter. Das umfasse ambulante und stationäre Hilfen. Wo es geboten ist, werde in Einzelfällen auch der Sorgerechtsentzug durchgesetzt. Zur Unterbringung kämen in solchen Fällen auch Hilfsangebote an weiter entfernt gelegenen Orten in Betracht. Einbezogen werden neben dem Jugendamt Schulsozialarbeiter, Streetworker sowie Fachpersonal der Stadtteil- und der Jugendzentren. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell