POL-LB: Bondorf: Anhänger aufgebrochen

Drei verschiedene Winkelschleifer, einen Bohrhammer und ein Stromaggregat stahlen noch unbekannte Täter, die zwischen Mittwoch (21.06.2023) 17.00 Uhr und Donnerstag (22.06.2023) 07.30 Uhr einen Anhänger aufbrachen, der in der Lerchenstraße in Bondorf am Fahrbahnrand abgestellt war. Die Diebe knackten das Vorhängeschloss, mit dem die Türen des Anhängers gesichert worden waren, und konnten so ins Innere gelangen. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Der Sachschaden blieb gering. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Gäu zu melden.

