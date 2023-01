Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Diebstahl eines Pkw nach Wohnungseinbrüchen

Lippe (ots)

(AL) Am Wochenende, Freitag/Samstag, schlugen Einbrecher in der Heidersdorfer Straße eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räume des Wohnhauses. Dort entwendete man, nachdem sämtliche Räume durchsucht wurden, einen Pkw Schlüssel und den dazugehörigen, vor dem Haus stehenden Mini Countryman. Das Fz. konnte durch die Polizei in Gütersloh sichergestellt werden.

Am Buchenbrink wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen und durch Unbekannte das gesamte Gebäude durchsucht.

Zeugen zu den Einbrüchen und dem Pkw Diebstahl sind gebeten, sich unter der folgender Telefonnummer: 05231/609-0 bei der Polizei in Lippe zu melden.

