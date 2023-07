Polizei Hamburg

POL-HH: 230717-1. Frau verstirbt bei Wohnungsbrand in Hamburg-Harburg

Hamburg (ots)

Zeit: 17.07.2023, 00:30 Uhr

Ort: Hamburg-Harburg, Bremer Straße

In der vergangenen Nacht ist es in Harburg zu einem Brand in einer Wohnung gekommen, bei dem die mutmaßliche Bewohnerin verstorben ist.

Den bisherigen Erkenntnissen der Brandermittler (LKA 45) zufolge hatte ein Bewohner des Mehrfamilienhauses den Rauchwarnmelder in der Nachbarwohnung vernommen und den Notruf informiert. Wenig später eintreffende Rettungskräfte löschten das aus noch ungeklärter Ursache in der Wohnung der Frau ausgebrochene Feuer. Sie selbst konnte nur noch tot geborgen werden.

Die meisten Bewohner hatten das Haus bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verlassen. Die Übrigen wurden von der Feuerwehr evakuiert. Fünf Bewohner im Alter von neun bis 76 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikationen von Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Löschmaßnahmen mussten die Bremer Straße sowie die umliegenden Straßen bis circa 02:40 Uhr teilweise gesperrt werden.

Bis auf die Wohnung der 79-Jährigen bleibt das Mehrfamilienhaus bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm in der Nacht die ersten Ermittlungen, welche nun durch das LKA 45 in Zusammenarbeit mit der Fachdienststelle für Todesermittlungen (LKA 41) fortgeführt werden und noch andauern. Insbesondere prüfen die Beamten, wie es zu dem Brand kommen konnte.

