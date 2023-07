POL-HH: 230717-2. Überfall auf Discounter in Hamburg-Billstedt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots) - Auf dem Hansaplatz startet die Polizei Hamburg in dieser Woche den Testbetrieb zur Erprobung einer "Intelligenten Videobeobachtung" mittels Künstlicher Intelligenz. Der Ansatz besteht in der "digitalen Skelettierung" der von den Kameras erfassten Personen (Verwandlung in Strichfiguren). Diese ...

