Polizei Hamburg

POL-HH: 230714-1. Polizei nimmt mutmaßliche Kfz-Diebe in Hamburg-Lohbrügge fest

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.07.2023, 03:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Lohbrügge, An der Twiete

Aufgrund eines Zeugenhinweises haben Polizeibeamte in der Nacht zu gestern zwei Männer und eine Frau vorläufig festgenommen. Sie werden des versuchten Pkw-Diebstahls verdächtigt.

Der Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem ihm aufgefallen war, wie zunächst ein silberfarbener Ford Mondeo mehrfach neben einem am Straßenrand geparkten Mazda gehalten hatte und schlussendlich zwei Männer in diesen eingestiegen waren. Wenig später eintreffende Einsatzkräfte überprüften die Fahrzeuginsassen, zwei 44 und 37 Jahre alte Polen, und nahmen sie vorläufig fest. In dem zwischenzeitlich beiseite gefahrenen Ford entdeckten die Beamten zudem eine sich offenbar versteckt haltende 42-Jährige. Auch sie nahmen die Polizisten vorläufig fest.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26), das Bergedorfer Fachkommissariat für Kfz-Delikte (LKA 172) und das LKA 432 (phänomenbezogene Vermögensdelikte) übernahmen noch in der Nacht die Ermittlungen vor Ort.

Ein Bereitschaftsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse für die beiden Fahrzeuge sowie die Wohnung der 42-jährigen, polnischen Staatsangehörigen in Lohbrügge. Bei der Vollstreckung fanden die Polizisten diverse für Fahrzeugdiebstähle infrage kommende Tatmittel, beispielsweise Schlüsselrohlinge und ein Diagnosegerät, mehrere Mobiltelefone sowie zwei Messer und beschlagnahmten diese.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Männer der Untersuchungshaftanstalt zugeführt, wo sie sich heute vor einem Haftrichter verantworten müssen. Ihre mutmaßliche Komplizin wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung mangels Haftgründen entlassen.

Die Ermittlungen werden nun durch das LKA 432 geführt und dauern an. Insbesondere prüfen die Experten auch, ob die Drei für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommen.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell