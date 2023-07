Polizei Hamburg

POL-HH: 230712-3. Zwei Zuführungen nach Verdacht des Drogenhandels in Hamburg-Dulsberg

Hamburg (ots)

Zeit: 11.07.2023, 23:30 Uhr bis 12.07.2023, 04:00 Uhr Ort: Hamburg-Dulsberg, Schwansenstraße und Stormarner Straße

Zivilfahnder des Polizeikommissariats 37 (PK 37) haben vergangene Nacht drei mutmaßliche Drogendealer vorläufig festgenommen und zwei Wohnungen in Dulsberg durchsucht.

Gestern am späten Abend waren die Beamten in der Schwansenstraße auf einen Mann aufmerksam geworden, von dem ein wahrnehmbarer Marihuanageruch ausging. Als die Polizisten den Verdächtigen daraufhin kontrollierten, wurden sie in seiner Sporttasche fündig: Der 22-jährige Deutsche transportierte darin rund vier Kilogramm Marihuana, 400 Gramm Haschisch sowie knapp 350 Gramm Kokain. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, die Betäubungsmittel beschlagnahmt.

Im Zuge erster Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass der 22-Jährige unmittelbar vor der polizeilichen Kontrolle die Wohnung eines 36-jährigen in der Schwansenstraße verlassen hatte.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg führten die Fahnder daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 36-Jährigen durch, die unter anderem zur Sicherstellung weiterer etwa sechs Kilogramm Marihuana, 400 Gramm Haschisch, zweier Feinwaagen, zweier hochwertiger Armbanduhren sowie rund 25.000 Euro mutmaßlichen Dealgelds führte. Der 36-Jährige sowie ein ebenfalls in der Wohnung anwesender 31-Jähriger (beide deutsche Staatsangehörige) wurden vorläufig festgenommen.

Noch in der Nacht durchsuchten die Polizisten auch die Wohnung des 31-Jährigen in der nahegelegenen Stormarner Straße. Hierbei stellten sie eine geringe Menge Rauschgift und 3.500 Euro Bargeld, welches mutmaßlich aus Drogengeschäften stammt, sicher.

Während der 31-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam der Polizei entlassen wurde, sollen die 22- und 36-jährigen Tatverdächtigen im Laufe des heutigen Tags vom Drogendezernat (LKA 62) einem Haftrichter zugeführt werden.

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell