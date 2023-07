Polizei Hamburg

POL-HH: 230712-1. Verkehrshinweis anlässlich des "HAMBURG WASSER World Triathlon"

Hamburg (ots)

Zeit: 13.07.2023, ab 15:00 Uhr bis 16.07.2023, ca. 23:00 Uhr Ort: Hamburger Stadtgebiet

Zum mittlerweile 21. Mal gastiert die "World Triathlon Championship Series" in den kommenden Tagen in Hamburg. Aufgrund der Sportveranstaltung ist bereits ab morgen Nachmittag mit Verkehrssperrungen sowie entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Im Rahmen des Sportevents, an dem sowohl Profis als auch zahlreiche Hobbysportlerinnen und -sportler teilnehmen, werden in der Innenstadt, westlich der Außenalster sowie im westlichen Stadtgebiet (bis Max-Brauer-Allee, Altona-Altstadt) umfangreiche Straßensperrungen durchgeführt.

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird geraten, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

Die Zufahrten zum Hamburger Flughafen werden von der Veranstaltung nicht beeinträchtigt.

Über die Rundfunksender informiert die Polizei während der Veranstaltung über die aktuelle Verkehrslage.

Darüber hinaus wird das Verkehrsinformationstelefon am Freitag in der Zeit von 11:30 bis ca. 18:00 Uhr, am Samstag von 07:00 Uhr bis ca. 15:00 Uhr sowie am Sonntag von 06:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 040 428 - 65 65 65 eingerichtet.

Weitere Informationen bietet zudem der Veranstalter unter https://hamburg.triathlon.org/

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell