POL-HH: 230712-4. Polizei Hamburg erprobt "Intelligente Videobeobachtung" auf dem Hansaplatz - Einladung zum Pressetermin

Auf dem Hansaplatz startet die Polizei Hamburg in dieser Woche den Testbetrieb zur Erprobung einer "Intelligenten Videobeobachtung" mittels Künstlicher Intelligenz. Der Ansatz besteht in der "digitalen Skelettierung" der von den Kameras erfassten Personen (Verwandlung in Strichfiguren). Diese Strichfiguren werden durch die Software hinsichtlich möglicher atypischer Bewegungsmuster (z.B. Schlagen oder Treten) ausgewertet. Im Trefferfall alarmiert das System die Mitarbeitenden des zuständigen Polizeikommissariats 11, die dann darüber entscheiden, ob es sich um eine gefahrenträchtige Situation handelt. Der Mehrwert der intelligenten Videobeobachtung liegt damit in der frühzeitigen Erkennung von Gefahrensituationen und entsprechender polizeilicher Intervention. Innensenator Andy Grote und Polizeivizepräsident Mirko Streiber stellen das Projekt an diesem Freitag vor.

Der Termin findet statt am:

Freitag, dem 14. Juli, um 12:30 Uhr

Hansaplatz

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Fotos und individuelle O-Töne. Bei Interesse kann zudem der Wachraum im Polizeikommissariat 11, in dem die Bilder der Kameras auflaufen, in zuvor festgelegten Kleingruppen besichtigt werden. Aufgrund der räumlichen Situation im Wachraum und zur Aufrechterhaltung des polizeilichen Dienstbetriebs wird Bewegtbildmaterial bei Bedarf über eine Pool-Lösung zur Verfügung gestellt. Poolführer ist der NDR. Weitere Informationen zum Abruf des Materials erhalten Sie am Tag der Pressekonferenz. Wir bitten um Verständnis, dass keine weiteren Kamerateams in den Wachraum gelassen werden können.

Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen. Zu diesem Termin ist eine Anmeldung bis Donnerstag/13.07.2023, 15:00 Uhr unter polizeipressestelle@polizei.hamburg.de erforderlich.

