POL-HST: Polizei sucht Zeugen nach einer fahrlässigen Körperverletzung

Binz (ots)

Am Mittwoch, dem 22.02.2023, kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Vorfall in dem Café der Bäckerei Peters in der Hauptstraße in Binz.

Zwei ältere Damen näherten sich mit Krankenfahrstühlen dem Eingang des Cafés, wobei eine der beiden Frauen mit ihrem Mobil in das Geschäft fuhr. Aus derzeit unbekannten Gründen fuhr diese dabei gegen einen Eichentisch, der dadurch umkippte. Hierbei stieß der massive Tisch gegen eine 81-jährige deutsche Frau, die ebenfalls zu Gast in dem Café war. Die geschädigte aus Bayern stammende Urlauberin wurde dabei nach ersten Erkenntnissen am Oberkörper verletzt.

Die Verursacherin wird als augenscheinliche Deutsche, im Alter zwischen 70 und 80 Jahren beschrieben, mit weißen Haaren und einer schlanken Statur in einem hellroten Krankenfahrstuhl.

Die Polizei sucht nun diese beschriebene Frau, sowie Zeugen des Vorfalls. Es wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Sassnitz unter 038392/3070 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

