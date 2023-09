Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem Schlag gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität

Bielefeld (ots)

Bielefeld / Bad Oeynhausen / Löhne - Am gestrigen Tag, 07.09.2023, durchsuchte die Kriminalpolizei Bielefeld, mit Unterstützung der Polizei Herford und Minden schlagartig an mehreren Adressen in Ostwestfalen.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei nahmen fünf Beschuldigte fest, die im dringenden Verdacht stehen, über einen langen Zeitraum in Ostwestfalen-Lippe mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Bei ihnen konnten Betäubungsmittel im hohen zweistelligen Kilogrammbereich, darunter Marihuana, Haschisch, Amphetamine und Kokain, mehrere Waffen und ein fünfstelliger Bargeldbetrag sichergestellt werden. Die Betäubungsmittel waren zum gewinnbringenden Weiterverkauf in Ostwestfalen bestimmt.

