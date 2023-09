POL-OL: Westerstede: ++vorbildlicher Ersthelfer++

Oldenburg (ots) - Einen Einbruch in ein Einfamilienhaus nahmen die Beamten am Samstagabend im Schimmelweg auf, der Kriminaldienst sucht Zeugen der Tat. Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schimmelweg wurde die Polizei am Samstagabend gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge beschädigten die Täter in der Zeit von 18.30 - 22.30 Uhr eine Scheibe des Hauses und betraten dieses anschließend. Nachdem die ...

