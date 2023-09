Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr

Speyer (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am 10.09.2023, gegen 15:30 Uhr in der Straße Am Kipfelstor wurde eine 26-Jährge auf die Dienststelle verbracht. Sie war stark alkoholisiert. Die Frau war mit der Blutprobe nicht einverstanden und beschimpfte die Beamten lautstark. Sie wurde im Anschluss in ein Fachkrankenhaus gebracht.

