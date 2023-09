Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand einer Sitzgruppe

Speyer (ots)

Ein auf einem Holztisch benutzter Einweggrill setzte den Tisch am 10.09.2023, gegen 07:30 Uhr in der Straße im Geißhorn in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und musste den Tisch löschen. Es entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

