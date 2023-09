Polizei Bielefeld

POL-BI: Krawall am Weinstand

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nachdem am Sonntagabend, 10.09.2023, ein Mann und eine Frau an einem Weinstand randalierten, sucht die Polizei Zeugen.

Ein Paar versuchte gegen 20:40 Uhr an einem Weinstand am Altstädter Kirchplatz für zwei Weingläser Pfand zu erhalten. Der Verkaufsstand war bereits geschlossen, so dass der Mitarbeiter die Annahme ablehnte. Er bot als Ausgleich zwei angebrochene Flaschen Wein an. Daraufhin beschimpfte und beleidigte ihn das Paar und die Frau warf unvermittelt ein Glas in Richtung des Bielefelders, dass neben ihm zerschellte. Daraufhin äußerte der Bielefelder, die Polizei zu rufen und das Paar flüchtete.

Das Opfer beschrieb den männlichen Täter als circa 190 cm groß, ungefähr 30 bis 40 Jahre alt, sehr schlank und mit Piercing in Ohr und Nase. Er war mit einem weiten Pullover und einer beigen kurzen Hose bekleidet, und trug eine Brille mit einem beschädigten Glas.

Die weibliche Täterin soll ungefähr 160 cm bis 170 cm groß sein, von kräftiger Statur, ungepflegt, mit schwarzen Haaren und war mit einem schwarzen Kleid bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell