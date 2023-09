Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230912.3 Itzehoe: Einbruch ohne Stehlgut

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in ein Gebäude in der Itzehoer Innenstadt eingestiegen, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts.

Im Zeitraum von Freitagmittag bis Montagvormittag suchten Einbrecher das Kaufhaus in der Stiftstraße auf und drangen gewaltsam über das Fenster in einen Büroraum ein. Die Täter machten zwar keine Beute, richteten jedoch einen Sachschaden von noch unbekannter Höhe an.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

