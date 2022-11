Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätte und Geschäft eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen /-Mitte (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (14.11.2022) in eine Gaststätte an der Ludwigsburger Straße sowie in ein Geschäft an der Königstraße eingebrochen. In der Ludwigsburger Straße schoben die Täter zwischen 04.50 Uhr und 05.10 Uhr den Rollladen eines Fensters, in welchem keine Glasscheibe eingesetzt war, nach oben und gelangten so in die Gaststätte. Anschließend hebelten sie zwei Geldspielautomaten auf und erbeuteten das darin befindliche Bargeld in Höhe von zirka 2.000 Euro. In der Königstraße hebelten die Täter zwischen 21.40 Uhr und 22.30 Uhr ein Fenster auf und stahlen anschließend mehrere Zigarettenschachteln und E-Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich in dem Fall in der Ludwigsburger Straße an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 und in dem Fall in der Königstraße an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Telefonnummer +4971189903100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell