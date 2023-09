POL-IZ: 230912.7 Itzehoe: Einbruch am helllichten Tag

Heide (ots) - Während sich die Bewohnerin eines Hauses am Montagnachmittag in ihrem Garten aufgehalten hat, schlich sich ein Unbekannter in das Zuhause der Dame und bestahl sie. Kurz nach 17.00 Uhr befand sich die Seniorin in ihrem Garten im Lobeskampweg. Als sie in ihr Haus zurückkehrte, kam ihr durch die Eingangstür aus dem Inneren ein Fremder entgegen, der sich ohne Worte in Richtung Lessingstraße entfernte. Mit ...

