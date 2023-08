Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun (ots)

In der Nacht zwischen Mo, 14.08.23 und Dienstag, 15.08.23 wurde ein in der Kirner Straße im Ortsteil Schloß-Dhaun geparkter PKW im Bereich der Heckklappe durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbeten an die Polizei in Kirn, Tel. 06752-1560.

