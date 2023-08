POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Kirn (ots) - Am Mi., 16.08.2023 zwischen 11:30 - 11:50 Uhr kam es im Wörther Weg in Kirn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde der Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigt. Unfallverursacher war vermutlich ein LKW, welcher sich im Wörther Weg festfuhr und rückwärts wieder herausfahren musste. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Kirn unter Tel. 06752-1560 ...

