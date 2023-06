POL-STD: Auto an Bahnübergang vom Zug erfasst - Fahrerin schwer verletzt, 82-jähriger Senior nach Sturz mit Elektromobil verstorben, Einbruch in Sauensiek, Aus vier Transportern Werkzeuge entwendet

Polizeiinspektion Stade

Stade

1.

Am gestrigen Abend kam es kurz vor 19 Uhr zu einem Unfall an einem Bahnübergang in Deinste, bei dem die Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr die 18-jährige Staderin mit einem Skoda Fabia den Torfweg in Richtung Loher Weg. An dem Bahnübergang im Loher Weg missachtete sie das rote Blinklicht und das Glockensignal und überfuhr den unbeschrankten Bahnübergang. Dabei wurde sie von dem "Start"-Regionalzug mit ca. 50 km/h von rechts erfasst. Der 42-jährige Triebwagenführer konnte trotz Notbremsung den Zug, welcher ohne Fahrgäste unterwegs war, nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Das Auto wurde vom Zug in den Grünstriefen neben der Schiene geschleudert und prallte dort gegen einen Baum.

Da nicht klar war, wie schwer die Staderin in ihrem Auto eingeklemmt wurde, erfolgt eine Alarmierung der Ortswehren aus Deinste, Fredenbeck, Helmste, Kutenholz und Brest. Neben zwei Rettungswagenbesatzungen und Notärzten wurde noch die Bahnerdung aus Horneburg angefordert. Mit Unterstützung von Ersthelfern und Rettungskräften konnte die 18-jährige Fahranfängerin ohne schweres Gerät aus dem Auto befreit werden. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Neben einer Notfallseelsorgerin war auch das EVB-Notfallmanagement vor Ort. Die ca. 120 Feuerwehrleute unterstützten die Polizei an der Unfallstelle und übernahmen die Aufräumarbeiten.

2.

Am vergangenen Montag wurde ein 82-jähriger Wischhafener nach einem Sturz mit seinem Elektromobil zunächst schwer verletzt.

Der Senior befuhr gegen 11:15 Uhr an der L111 den Geh- und Radweg von Dornbusch in Richtung Neuland. Ohne erkennbaren Grund kam er nach links von dem Radweg ab und stürzte in einen ca. 2 Meter tiefen Graben. Das Elektromobil fiel dabei auf den Wischhafener drauf.

Durch schnell alarmierte Rettungskräfte konnte der Senior befreit werden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. In der vergangenen Nacht verstarb der 82-Jährige.

3.

Am gestrigen Dienstag sind bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Sauensiek eingebrochen.

Zwischen 14 und 15:30 Uhr haben sie an einem Haus im Kirchweg zunächst versucht die Terassentür aufzuhebeln. Nachdem dies misslangt, konnten sie ein auf Kipp stehendes Fenster entriegeln und in das Haus einsteigen.

Aus dem Haus wurde eine geringe Menge Bargeld und Schmuck entwendet.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 04161-6470 entgegen.

4.

Vom vergangenen Montagabend 19 Uhr bis Dienstagmorgen um 07 Uhr haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude vier Transporter aufgebrochen.

Auf dem Gelände eines Innenausstatters in der Harburger Straße haben die Diebe zunächst an den Schließzylindern manipuliert und konnten so die Ladeflächen öffnen. Aus den Transportern wurden dann diverse Werkzeuge (u.a. Akku-Schrauber, Sägen und Bohrmaschinen) gestohlen.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt die Polizei Buxtehude unter der Telefonnummer 0461-6470 entgegen.

