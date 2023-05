Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Hochstadt (ots)

Nachtrag zum Brand eines Einfamilienhauses in Hochstadt

Nachtrag zum Brand eines Einfamilienhauses in Hochstadt

Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen, unter Hinzuziehung eines Brandsachverständigen, ist davon auszugehen, dass der Brand in der Küche im Obergeschoss ausgebrochen ist. Die Ermittlungen ergaben, dass sich in der Küche ein Haken löste, an dem ein Topflappen aufgehängt war. Dieser fiel auf eine eingeschaltete Herdplatte und geriet in Brand. Die Flammen griffen schnell auf das Küchenmöbel über und das Feuer breitete sich dann im gesamten Obergeschoss aus. Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ergaben sich bislang nicht.

