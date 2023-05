Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weder verkehrstüchtig noch versichert

Landau (ots)

Polizeibeamte der Polizei Landau unterzogen am 21.05.2023 gegen 03:40 Uhr den Führer eines E-Scooters einer allgemeinen Verkehrskontrolle und bewiesen im wahrsten Sinne des Wortes den richtigen Riecher: Der 30-jährige Fahrer konnte bereits bei der ersten Ansprache seinen Alkoholgeruch nicht länger verbergen und offenbarte bei dem anschließenden Alkoholtest einen Wert von ca. 1,3 Promille. Des Weiteren fiel die veraltete Versicherungsplakette am E-Scooter auf, welche im aktuellen Versicherungsjahr keine Gültigkeit mehr besitzt.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an Verkehrsteilnehmer, die Gültigkeit ihrer angebrachten Versicherungskennzeichen und -plaketten sowie die Aktualität der Versicherungsverträge im Blick zu behalten. Das Versicherungsjahr beginnt am 01.03 eines Jahres und endet am 28.02 des Folgejahres, die jeweils gültigen Kennzeichen wechseln ihre Schriftfarbe jährlich zwischen schwarz, blau und grün.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell