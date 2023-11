Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Baucontainer

Speyer (ots)

Durch eine Sicherheitsfirma wurde am Freitagabend gegen 22:00 Uhr ein Alarmeingang auf dem Firmengelände einer Baufirma in der Austraße in Speyer gemeldet. Es konnte festgestellt werden, dass ein Baucontainer aufgebrochen und durchsucht wurde. Entwendet wurde nach derzeitigen Kenntnisstand nichts.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Auestraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

