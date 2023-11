Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter geht bei Einbruch in Feinkostgeschäft leer aus: Zeugen in Rothenditmold gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Donnerstag in ein Feinkostgeschäft in der Philippistraße in Kassel eingebrochen. Der Einbrecher hatte mit einem Stein eine Scheibe am Eingang eingeworfen und war so in den Laden gelangt, wobei er beim Einstieg gegen 23 Uhr den Alarm des Geschäfts auslöste. Dort hatte es der Täter offenbar ausschließlich auf Bargeld abgesehen, denn er flüchtete ohne Beute, nachdem er die leere Kasse vorgefunden hatte. Bei dem Einbrecher, der am Tatort gesehen wurde, soll es sich um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell