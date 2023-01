Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Versuchter Einbruch, Zeugen gesucht

Lahr (ots)

Eine bislang unbekannte Person versuchte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Marktstraße zu verschaffen. Die Absicht des Täters war es offensichtlich, die Glasscheibe im Erdgeschoss des Gebäudes mittels eines Hammers zu zerstören und so in den Juwelierladen einzudringen. Bevor die robuste Glasscheibe jedoch nachgab, ging das verwendete Tatwerkzeug zu Bruch. Anschließend ergriff der Einbrecher die Flucht. Ein aufmerksamer Bürger wurde kurz nach 3:30 Uhr durch die Hammerschläge geweckt und verständigte daraufhin die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 bei den Beamten des Polizeireviers Lahr.

/lg

