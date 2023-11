Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Bad Emstal von Einbrechern heimgesucht: Zeugenhinweise erbeten

Kassel (ots)

Bad Emstal (Landkreis Kassel):

Unbekannte sind am gestrigen Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Eisenacher Straße in Bad Emstal eingebrochen. Dort öffneten die Täter gewaltsam einen Tresor und ergriffen mit dem darin befindlichen Bargeld die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kasseler Kriminalpolizei ermittelt nun in diesem Fall und erbittet Zeugenhinweise.

Der Einbruch hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr ereignet. Die Täter hatten sich dem Haus über ein Nachbargrundstück angenähert, waren anschließend über die Terrassentür eingebrochen und hatten auf ihrem Beutezug mehrere Räume durchsucht. Mit unbekanntem Werkzeug öffneten sie gewaltsam den Tresor, aus dem sie das Geld erbeuteten.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die am gestrigen Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in Bad Emstal-Sand gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

