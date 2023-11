Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte brechen in Discounter in Espenau ein und stehlen Zigaretten: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Espenau (Landkreis Kassel):

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Mittwoch in einen Discounter in der Goethestraße in Espenau eingebrochen. Dabei hatten es die Täter offenbar auf Zigaretten abgesehen. In welchem Umfang sie bei dem Einbruch Beute machten, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die unbekannten Täter die Eingangstür aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Geschäft verschafft. Dort hebelten sie gezielt die Rolltüren der Zigarettenschränke auf und flüchteten anschließend mit ihrer Beute durch die Eingangstür nach draußen, wo sich ihre Spur verliert. Nach bisherigem Ermittlungsstand fand der Einbruch gegen 3 Uhr statt, da zu dieser Zeit der Einbruchsalarm des Discounters auslöste.

Wer den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

