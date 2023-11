Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Transporter-Fahrer bei Zusammenstoß mit zwei Sattelzügen auf A 7 verletzt

Kassel (ots)

Kassel/ A 7:

Zu einem schweren Unfall ist es am heutigen Mittwochmorgen gegen 11:00 Uhr auf der Autobahn 7 Richtung Hannover in Höhe der Ausfahrt Kassel-Ost gekommen. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war ein Transporter mit einem vor und einem hinter ihm fahrenden Sattelzug zusammengestoßen. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer des Kastenwagens zuvor überholt haben und knapp vor dem hinteren Sattelzug wiedereingeschert sein, sodass es mutmaßlich wegen eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel zu dem Unfall zwischen den drei Fahrzeugen kam. Der 23-jährige Fahrer des Transporters aus dem Schwalm-Eder-Kreis wurde hierbei verletzt und von einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll für ihn nicht bestehen. Die beiden Sattelzug-Fahrer blieben unverletzt. An der Unfallstelle war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die A 7 in Richtung Nord musste wegen der Rettungs- sowie Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt werden, bevor der linke Fahrstreifen für den Verkehr freigegeben werden konnte. Es kam zu mehr als 7 Kilometern Stau. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten konnten die restlichen Sperrungen gegen 14:20 Uhr wieder aufgehoben werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

