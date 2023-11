Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkles Fahrzeug bringt Rollerfahrer zu Fall und flüchtet Richtung Wattenbach: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Durch ein Überholmanöver in einer Kurve auf der L 3236 zwischen Söhrewald-Wellerode und -Wattenbach hat ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Fahrzeugs am vergangenen Freitagabend einen Motorrollerfahrer zu Fall gebracht. Anschließend fuhr der Überholende weiter, ohne sich um den verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Da die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Unfallfluchtgruppe noch keine Hinweise auf den Verursacher ergeben haben, suchen sie nun nach Zeugen.

Wie der 47-Jährige den Beamten des Polizeirevier Ost schilderte, war er am Freitag gegen 22 Uhr mit seinem Motorroller auf der Landesstraße in Richtung Wattenbach unterwegs. Als er in der ersten scharfen Kurve etwa mit Tempo 30 fuhr, kam von hinten das Fahrzeug, das zunächst sehr dicht auffuhr, anschließend überholte und so knapp vor ihm wieder einscherte, dass er die Kontrolle über sein Zweirad verlor und stürzte. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des Überholenden und der Dunkelheit konnte der 47-Jährige lediglich erkennen, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug handelte. Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell