POL-KS: Tempo-Kontrollen an Schulen und Kitas nach den Ferien: 6 Prozent fuhren zu schnell

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Dienstag zum Schulbeginn nach den Herbstferien Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kitas in Stadt und Landkreis Kassel durch. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie in der Zeit zwischen 6:45 Uhr und 13:30 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kita Obervellmar, der Grundschule Obervellmar, der Grundschule Niederkaufungen sowie in Kassel an der Waldorfschule, der Kita "Kleine Knilche" und der Bossentalschule. Bis auf einen Fahrer, der in Vellmar mit Tempo 55 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren an diesem Tag keine Raser unterwegs. Insgesamt fuhren 203 der 3.346 gemessenen Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit rund 6 Prozent lag der Anteil der zu schnell Fahrenden leicht über dem Wert vergangener Aktionen.

