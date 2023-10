Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fiat 500 in Brand gesetzt und mehrere Kennzeichen besprüht: Zeugen in Berlepschstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am gestrigen Montagabend kam es in der Berlepschstraße in Kassel, Ecke Herkulesstraße, zum Brand eines roten Fiat 500. Das Feuer war von zwei Passanten gegen 23 Uhr entdeckt worden. Die von ihnen alarmierte Feuerwehr hatte den in einer Parklücke abgestellten Kleinwagen im weiteren Verlauf gelöscht, dennoch entstand an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf 7.000 Euro geschätzt wird. Zudem stellten die an der Brandstelle eingesetzten Polizisten fest, dass das vordere Kennzeichen des Fiat sowie die hinteren Kennzeichen und der Heckbereich fünf weiterer Pkw, die in unmittelbarer Nähe geparkt waren, mit grüner Farbe besprüht worden waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht alles dafür, dass unbekannte Täter den Fiat 500 vorsätzlich angesteckt und die weiteren Fahrzeuge mutwillig beschädigt haben. Dabei gingen sie offenbar wahllos vor, denn es handelt sich um Autos unterschiedlicher Hersteller, an denen durch die Farbe ein Schaden von insgesamt rund 3.000 Euro entstand. Hinweise auf das Motiv der Täter liegen bislang nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand oder den Sachbeschädigungen gemacht haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell