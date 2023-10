Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel - Polizeieinsatz nach Bedrohung mit Messer

Kassel (ots)

Zu dem Einsatz mehrerer Funkstreifenwagen kam es am heutigen Nachmittag gegen 15.00 Uhr in der Wilhelmshöher Allee Höhe Kirchweg. Ein Ein 35-jähriger, der zuvor schon als Randalierer in einem nahe gelegenen Supermarkt auffällig geworden war, geriet beim Überqueren der Straße mit einem Autofahrer in Streit. in dessen verlauf zog der 35-jährige ein Messer aus der Tasche und bedrohte sowohl den Autofahrer als auch zwei Passanten, die den streit schlichten wollten. Wenige Minuten später konnte der Mann durch umgehend entsandte polizeiliche Einsatzkräfte unverletzt festgenommen werden.

Skubski, Polizeioberrat

( Polizeiführer vom Dienst )

